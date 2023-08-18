Камоцци сомневается, что Кокорин останется в «Фиорентине»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о перспективах российского форварда Александра Кокорина в итальянской Серии А. Ранее стало известно, что «фиалки» внесли Кокорина в заявку на сезон и дали ему 91-й номер.

«То, что он останется с командой на сезон, вероятности мало. Но если он уйдёт, то он точно может остаться в Серии А», - цитирует Камоцци Metaratings.

У Кокорина с «Фиорентиной», напомним, остаётся один год контракта.

«Ничего не слышал про то, что главный тренер «фиалок» впечатлён его игрой», - добавляет эксперт.

Первый матч в Серии А в новом сезоне «Фиорентина» проведёт завтра, 19 августа на выезде, соперник – «Дженоа».