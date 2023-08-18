Агент: «Сильянов сам решил продолжить свой путь в «Локомотиве»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался об отсутствии игрового времени у футболиста.

«Конкуренция на позиции фланговых защитников высока. У парня все шансы впереди, все в порядке. Игрок сам решил продолжить свой путь в «Локомотиве», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, минувший сезон Сильянов провел в аренде в «Ростове». В текущем сезоне 22-летний защитник пока на поле не появлялся. Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года.

Завтра, 19 августа, «Локомотив» встретится с «Краснодаром» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.