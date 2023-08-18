Дьяков — о дерби «Динамо» - ЦСКА: «Это крутая вывеска»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием перед матчем пятого тура чемпионата России, в котором «бело-голубые» примут ЦСКА.

«Матч «Динамо» и ЦСКА — это крутая вывеска. Нас ждет интересный матч, но фаворитов в таких играх не бывает. Обе команды в позитивом настроении готовятся к этому дерби», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

После четырех туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. «Динамо» находится на седьмой строчке, имея в копилке семь баллов.

Очная встреча «Динамо» и ЦСКА состоится завтра, 19 августа. Начало игры запланировано на 15:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.