Мурад Мусаев объяснил, почему в Азербайджан редко зовут игрока из РПЛ

Главный тренер бакинского клуба «Сабах» Мурад Мусаев рассказал, почему в чемпионат Азербайджана очень неохотно приглашают игроков из клубов Российской премьер-лиги.

«Всё дело в зарплатах – в России они очень большие. Позволить себе игрока из РПЛ можно, но за те же деньги можно взять и игрока из испанской Сегунды или второй лиги Португалии», - рассказал Мусаев «Матч ТВ», добавив, что по уровню такой футболист будет ничем не хуже игрока РПЛ.

Как добавил тренер, спрос в чемпионате страны есть на тех, кто могут стать азербайджанцами.

«Так в свое время сделали Эмин Махмудов, Рамиль Шейдаев», - добавляет Мусаев.

В минувшем сезоне «Сабах» Мусаева стал серебряным призёром чемпионата Азербайджана.