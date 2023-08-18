Мурад Мусаев рассказал, почему «Сабах» не справился с «Партизаном»

Главный тренер бакинского «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал обидное поражение его клуба в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Напомним, что вчера вечером «Сабах» уступил на выезде в ответной игре белградскому «Партизану» и покинул квалификацию еврокубка.

«Полностью доминировали в первой игре в Баку, забивать могли не дважды, а четырежды. В ответной игре не совладали с внутренним давлением, а ещё с давлением трибун на игроков. Стали играть лишь когда счёт стал равным», - цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Сабах» под руководством россиянина проиграл «Партизану» в серии пенальти – 4:5. Общий счёт по сумме двух встреч – 2:2.