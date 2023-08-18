Гладилин: «Победа «Динамо» над ЦСКА не будет сюрпризом»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался в преддверии матча пятого тура Российской премьер-лиги «Динамо» - ЦСКА.

«Победа «Динамо» над ЦСКА не будет сюрпризом. Динамовцы сейчас на подъеме. Составы соперников по классу примерно одинаковы. Так что результат может быть любым», — цитирует Гладилина Vprognoze.

Столичное дерби между «Динамо» и ЦСКА состоится завтра, 19 августа. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 15:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, последняя официальная встреча между командами завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.