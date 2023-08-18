Гершкович рассказал, почему Ромащенко подходит «Ахмату»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил свежее назначение из мира РПЛ – грозненский «Ахмат» возглавил многолетний помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко. О назначении специалиста на пост официально стало известно в пятницу.

«Знаю его очень давно как хорошего специалиста, методиста, знающего тренера. Это неплохой выбор для «Ахмата». Я очень надеюсь, что он сможет проявить себя и сделает конкурентоспособную команду. Желаю ему удачи», - цитирует Гершковича «Матч ТВ».

Напомним, Ромащенко трудился помощником Черчесова порядка 12 лет в разных клубах, а также национальной сборной России.

«Ахмат» объявил о назначении Ромащенко главным тренером