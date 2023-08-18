Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров объяснил отставку Ташуева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера грозненской команды.

По словам Айдамирова, единственной причиной ухода Ташуева стали неудовлетворительные результаты «Ахмата» в нынешнем сезоне.

«Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи», — приводит слова Айдамирова Sport24.

В четырёх турах РПЛ «Ахмат» набрал три очка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч грозненцы проведут 20 августа против «Оренбурга». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.