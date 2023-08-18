Айдамиров — о Ромащенко: «Он опытный тренер, много лет работал в разных ведущих командах»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера грозненской команды.

Напомним, официально о назначении Ромащенко было объявлено сегодня, 18 августа. На этом посту новый наставник «Ахмата» сменил Сергея Ташуева.

«Кандидатура Ромащенко привлекла знаниями, тем, что мы прежде работали вместе и тем, что верим в него. Он опытный тренер, много лет работал в разных ведущих командах», — цитирует Айдамирова Sport24.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт 20 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.