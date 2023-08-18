Агент — о Худякове: «Чтобы быть первым номером — нужно работать и ждать своего шанса»

Вадим Шпинёв, агент голкипера московского «Локомотива» Даниила Худякова, высказался об игровом времени футболиста.

«Игровое время? Да, в определенной мере это не может не расстраивать, но это, как говорится, суровые будни. Чтобы быть первым номером — нужно работать и ждать своего шанса. Это и делает Худяков», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний Худяков не появлялся на поле в составе основной команды «Локомотива». При этом вратарь провел одну встречу за молодежку, в которой пропустил один мяч.

Завтра, 19 августа, в матче пятого тура чемпионата России «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.