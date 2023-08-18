Булыкин сказал, с каким счётом завершится матч «Краснодар» — «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром».

Эксперт назвал «Краснодар» небольшим фаворитом предстоящей встречи, предположив, что в этой игре будет забито много голов.

«Думаю, что в этом матче будет много голов. «Краснодар» играет сам и другим даёт. У «Локомотива» хорошая атака, хоть, возможно, Дзюба и не сыграет. Думаю, что игра закончится со счётом 2:2», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится завтра, 19 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.