​ЭСК объяснила, почему судья не ошибался против «Зенита» в матче с «Факелом»

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация с выводами экспертно-судейской комиссии по матчу «Зенит» - «Факел».

ЭКС решила, что арбитр Павел Шадыханов правильно не назначил пенальти в ворота «Факела» в концовке первого тайма. В действиях защитника Моцпана комиссия не увидела очевидного нарушения правил против Клаудиньо, поскольку защитник совершил контакт по инерции при попытке блокировать полёт мяча. Действие Моцпана не является безрассудным, а атакующий игрок уже завершил своё действие, отмечает ЭСК. Эпизод называется «пограничным», где у судьи были основания не фиксировать фол.

Также ЭКС считает, что судья правильно не удалил с поля Альшина в начале второго тайма. Поскольку умысла и применения чрезмерной силы со стороны игрока при ударе локтем не было, комиссия считает, что игрок заслуживал жёлтой карточки, а не красной.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Факел» со счётом 2:0.