Дзюба – синоним слова «скандал»? Светило шесть лет тюрьмы, а отделался штрафом

34-летний нападающий «Локомотива» Артём Дзюба попал в очередную передрягу, «послав» журналиста и наговорив ему гадостей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в причинах срыва футболиста.

Первый камень

Ещё в 2009 году, когда Артём выступал за «Спартак», у его одноклубника Владимира Быстрова пропал кошелёк. Сумма была небольшая для футболиста – 23 тысячи рублей, но всё равно неприятно. Тогда крайним сделали 20-летнего Дзюбу, и после этого футболист покинул родной клуб и перешёл в аренду в «Томь». Известный агент Алексей Сафонов, который как раз тогда вёл дела Дзюбы, говорил, что давно пора похоронить эту историю, потому что участники уже сами не помнят её. Сам же Сафонов не верит в эту историю, как и некоторые игроки «Спартака» того времени.

Конфликт с Карпиным

После истории с кошельком было понятно, что отношения ухудшатся, в том числе и с тренерским штабом. Так и произошло. После отправки Дзюбы в «Томь» тогдашний наставник «Спартака» Валерий Карпин говорил: «Его нет в команде, потому что у него произошёл конфликт с командой. Не с клубом, хочу заметить. Это решение не моё, не клуба, а команды».

В 2013 году была очередная аренда в «Ростов». Всё тот же Карпин уже в роли генерального директора сказал, что Дзюба проиграл конкуренцию Мовсисяну и Эменике. Но мы вспоминаем легендарную фразу Дзюбы про «тренеришку» в адрес Унаи Эмери.

Последняя встреча Дзюбы и Карпина произошла в сентябре 2021 года, когда сборная России должна была сыграть в отборе на ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Тогда главный тренер национальной команды опубликовал расширенный список игроков на эти игры, и Дзюба сыграл на опережение. Он заявил, что не поможет команде, так как находится не в форме.

Видео 18+

Первое видео, содержащее эротику с Дзюбой, появилось ещё осенью 2020 года. Тогда это вызвало большой резонанс, а сам футболист был отстранён от матчей за сборную и лишился капитанской повязки в «Зените». Важно отметить, что после слитого видео футболист вышел к прессе после матча с «Зенитом» и со слезами на глазах рассказал о том, что у него на душе.

Разумеется, каким бы ни был Дзюба, но он пережил удар. Затем было слито ещё одно видео, но он уже шутил на этот счёт. В интервью Нобелю Арустамяну футболист хвастался: «Идёшь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Думаешь: «Это я вас должен раздевать взглядом, а не наоборот». А они такие: «Ну привет!» Тогда точно понимал, что они смотрели это видео. Почти все видели!»

Телефон засунуть не смог, а штраф получил

12 августа в СМИ появилась новость, как Дзюба угрожал журналисту: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял?» В этот день футболист не сыграл против «Крыльев Советов» (1:1). Возможно, такое поведение обусловлено тем, что игрок проигрывает конкуренцию молодым? В любом случае штраф 50 тысяч рублей и условная дисквалификация на два матча — это не то, чего хотел журналист. Иначе зачем поднимать шумиху?

Явно, что 34-летний Дзюба идёт на спад, о чём говорит его статистика. И, возможно, он уже нашёл своё призвание после футбола – шутки с другом Леонидом Слуцким на YouTube.

Сезон Команда Игры Голы Передачи Время на поле (минуты) 2018/19 «Зенит» 37 13 17 3,197' 2019/20 «Зенит» 37 21 15 3,125' 2020/21 «Зенит» 34 22 9 2,770' 2021/22 «Зенит» 39 13 10 2,145' 2022/23 «Зенит» 18 9 5 1,300' 2023/24 «Локомотив» 4 1 0 247'

Евгений Копачев