Чанов: Чалов может пойти по стопам Захаряна

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о возможном переезде форварда ЦСКА Фёдора Чалова в Европу.

«Чалов — один из ярких нападающих в нашем чемпионате. Тут все зависит от желания игрока и от интересов двух клубов. Чалов, вполне возможно, пойдет по пути Захаряна», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Чалов может заиграть в любом чемпионате, но хотелось бы его увидеть в сильной лиге.

В семи матчах нового сезона 25-летний нападающий забил пять мячей и записал в свой актив одну результативную передачу.

Контракт Чалова с ЦСКА действует до конца следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 12 миллионов евро.