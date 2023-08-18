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Пономарёв: «Тюкавин смотрится интереснее Чалова»

18 Августа 2023 • 16:02 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 21 ч. 59 мин.

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв сравнил нападающего «армейцев» Фёдора Чалова с игроком «Динамо» Константином Тюкавиным.

По мнению ветерана, сейчас Тюкавин выглядит лучше Чалова, который забивает преимущественно с пенальти.

«У Чалова сейчас на один забитый мяч больше, чем у Тюкавина, но Фёдор все их забил с пенальти. Константин более мобилен, агрессивен и нацелен на ворота, он смотрится интереснее Чалова», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, очный матч между «Динамо» и ЦСКА состоится уже завтра, 19 августа. Пономарёв признался, что фаворитами предстоящей встречи считает «бело-голубых», однако по итогам игры ожидает увидеть ничейный счёт 1:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Фёдор Чалов Константин Тюкавин Владимир Пономарёв
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