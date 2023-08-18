Пономарёв: «Тюкавин смотрится интереснее Чалова»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв сравнил нападающего «армейцев» Фёдора Чалова с игроком «Динамо» Константином Тюкавиным.

По мнению ветерана, сейчас Тюкавин выглядит лучше Чалова, который забивает преимущественно с пенальти.

«У Чалова сейчас на один забитый мяч больше, чем у Тюкавина, но Фёдор все их забил с пенальти. Константин более мобилен, агрессивен и нацелен на ворота, он смотрится интереснее Чалова», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, очный матч между «Динамо» и ЦСКА состоится уже завтра, 19 августа. Пономарёв признался, что фаворитами предстоящей встречи считает «бело-голубых», однако по итогам игры ожидает увидеть ничейный счёт 1:1.