​Деменко: «Если Захарян хочет становиться чемпионом, то лучше переходить в «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко ответил на вопрос, куда из «Динамо» лучше было бы перейти полузащитнику Арсену Захаряну – в «Реал Сосьедад» или «Зенит».

«Опять же, мы на сегодняшний день не знаем, чего сам Захарян хочет. Если он желает играть в Европе, в еврокубках, это понятно. А если он хочет становиться чемпионом, то лучше переходить в «Зенит», - сказал Деменко, чьи слова приводит «Спорт уик-энд».

Ранее сообщалось, что 20-летний Арсен Захарян близок к трансферу в «Реал Сосьедад». Этот клуб в новом сезоне будет представлять Испанию на групповой стадии Лиги чемпионов.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.