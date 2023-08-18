​Черчесов не получит должность в «Ахмате»

Новым главным тренером «Ахмата» стал Мирослав Ромащенко. Ранее этот специалист работал в тренерском штабе Станислава Черчесов в ряде клубов и сборной России. Ахмед Айдамиров, который занимает пост генерального директора «Ахмата», ответил на вопрос, будет ли Черчесов помогать Ромащенко.

«Главный тренер у нас - Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет», - сказал Айдамиров, чьи слова приводит ТАСС.

Айдамиров отметил, что Ромащенко будет выполнять свои функции уже на ближайшем матче «Ахмата» против «Оренбурга» в пятом туре Премьер-лиги. Команды сыграют в воскресенье, 20 августа.