Наумов: «Если «Локомотив» сыграет в свою игру, то победит «Краснодар»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром».

Наумов считает, что в предстоящей встрече много голов забито не будет, а победу одержит «Локомотив» с разницей в один мяч.

«Краснодар» подходит к матчу с «Локомотивом» в статуе фаворита. «Быки» хороши по игре и по составу, занимают высокое место в турнирной таблице. Но если «железнодорожники» сыграют в свою игру — от обороны на контратаках, то они должны победить «Краснодар», — цитирует Наумова Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится завтра, 19 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.