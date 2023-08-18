Колыванов: «Если с первых минут место на последнем рубеже ЦСКА займёт Тороп, я не вижу в этом проблемы»

Известный российский тренер Игорь Колыванов в преддверии матча пятого тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА поделился мнением о том, как на игре «армейцев» скажется отсутствие травмированного вратаря Игоря Акинфеева.

По мнению специалиста, в ЦСКА должны быть готовы к тому, что в скором времени 37-летнему Акинфееву придётся завершить игровую карьеру. Колыванов не видит ничего страшного в том, если в предстоящей встрече ворота ЦСКА будет защищать Владислав Тороп.

«Если даже с первых минут место на последнем рубеже снова займёт Владислав Тороп, я не вижу в этом проблемы. В конце концов, он не совсем необстрелянный дебютант. Плюс есть качественные защитники, которые помогут резервному голкиперу», — приводит слова Колыванова RT.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится завтра, 19 августа. Начало этой игры запланировано на 15:00 по московскому времени.