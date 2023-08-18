Мирослав Ромащенко назначен главным тренером «Ахмата». Грозненский клуб объявил о подписании с 49-летним специалистом трудового соглашения сроком на три года.

Ранее Ромащенко входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ференцвароше». В своё время он уже работал в «Ахмате» в 2011-2013 годах - тоже в составе штаба Черчесова.

Напомним, что после четырёх туров чемпионата России «Ахмат» имеет три зачётных балла в своём активе. После поражения от «Пари НН» грозненский клуб решил расстаться с Сергеем Ташуевым.

Ближайший матч «Ахмат» проведёт в воскресенье, 20 августа, - против «Оренбурга» на своём поле.