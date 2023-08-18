Шикунов: «Дзюба класснее Комличенко»

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов сравнил нападающего южан Николая Комличенко с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

По мнению эксперта, Дзюба превосходит Комличенко по уровню игры. Шикунов вспомнил успешное выступление Дзюбы на чемпионате мира в 2018 году, а также его положительное влияние на игру «Локомотива».

«Дзюба другого уровня, он класснее. Дай бог, Комличенко вырастет до уровня Дзюбы. Артём прошёл определённый путь, вырос до игрока сборной России», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» четыре матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В активе Дзюбы один мяч в четырёх встречах за «Локомотив».