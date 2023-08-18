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Булыкин: «Не сказал бы, что «Аякс» — лучший вариант для Сперцяна»

18 Августа 2023 • 14:33 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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19.08 19:30

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян является главной трансферной целью «Аякса».

По мнению эксперта, армянский полузащитник способен себя проявить в нидерландском клубе, однако переход в «Аякс» — не самый лучший вариант для футболиста. 

«Если он перейдёт в «Аякс», это будет хорошо для Эдуарда. Не сказал бы, что «Аякс» — лучший вариант для Сперцяна. Если другие предложения не очень, то амстердамскую команду стоит рассмотреть, поехать туда, и сделать первый шаг в международной карьере», — приводит слова Булыкина Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» пять матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Дмитрий Булыкин Эдуард Сперцян
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