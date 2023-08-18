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От Месси до Льва Яшина, от Пеле до Аршавина: улицы, названные в честь футболистов

18 Августа 2023 • 16:00 Комментировать

На этой неделе несколько улиц в московском районе Покровское-Стрешнево были переименованы в честь знаменитых спартаковцев братьев Старостиных, Фёдора Черенкова и Константина Бескова. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, какие ещё улицы носят измена известных футболистов и тренеров.

Садырин, Морозов, Бобров

В Санкт-Петербурге есть аллея Павла Садырина, которая с поворотом переходит в аллею Юрия Морозова. Оба они и играли за «Зенит», и тренировали его. Одна из улиц в Сестрорецке, находящемся в составе Санкт-Петербурга, названа в честь Всеволода Боброва, который был и футболистом, и хоккеистом. Также в честь Боброва есть улица в селе Селезни Тамбовской области.

Улицы Льва Яшина, единственного в истории вратаря-обладателя «Золотого мяча», находятся на картах Москвы, Тольятти и Грозного. Также в столице Чеченской Республики есть улица имени нападающего Умара Садаева – лучшего бомбардира в истории «Терека», забившего за свою карьеру под 200 мячей.

Моуринью, Хиддинк, Роналдо

В конце 2014 года в аргентинском городе Эль-Чанар несколько улиц были переименованы в честь футболистов «альбиселесте». Такого признания удостоились на тот момент серебряные призёры чемпионата мира Лионель Месси, Анхель ди Мария, Хавьер Маскерано и ещё ряд игроков сборной Аргентины. Спустя восемь лет именем Месси была названа и улица в аргентинском Тесанос Пинто на 110-летие города.

В Сетубале есть улица, названная в честь Жозе Моуринью, в Сеуле – имени Гуса Хиддинка, в Лагосе – экс-спартаковца Эммануэля Эменике, в Рио-де-Жанейро – Роналдо и Пеле, в Езоло недалеко от Венеции – Алессандро дель Пьеро, в испанском Мостолесе – проспект Икера Касильяса.

В Блэкберне и в Омане расположены улицы имени Алана Ширера, в Австралии – магистраль Тима Кэйхилла, в Киеве – проспект Лобановского, ещё в ряде городов – улицы его имени. Участок трассы между Дерби и Ноттингемом носит имя Брайана Клаффа. В Севилье одна из улиц названа в память об Антонио Пуэрте, умершем из-за сердечного приступа.

Аршавин, Метревели, Лемиш

Улица Андрея Аршавина существует в деревне Кабицыно Калужской области. Видимо, неслучайно, что она параллельна улице Футбольной. В пгт Сириус есть улица Славы Метревели – чемпиона Европы 1960 года в составе сборной СССР. Он играл за тбилисское «Динамо», и в столице Грузии есть улица его имени рядом с «Динамо-Ареной».

В июне нынешнего года депутаты городской думы Краснодара приняли решение о присвоении одной из улиц в районе Западного обхода имени Владислава Лемиша – бывшего нападающего «Кубани» и московского ЦСКА. Также на его счету по одному матчу за сборные Азербайджана и России.

Кандидаты

В Великих Луках была попытка переименовать часть проспекта Гагарина в честь Дмитрия Аленичева, уроженца этого города Псковской области. Речь шла о той части проспекта, где легендарный спартаковец и победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту» провёл свой детско-юношеский период.

В Ростове-на-Дону в 2017 году появилась инициатива назвать одну из улиц рядом с «Ростов Ареной» имени Виктора Понедельника – победителя Евро-1960 в составе сборной СССР. Однако это предложение на данный момент так и осталось предложением. Имя Виктора Понедельника носят ростовский стадион «Олимп», футбольная академия, но не улица.

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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