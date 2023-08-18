В «Оренбурге» сообщили, что не планируют расставаться с Гойковичем

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не планирует расставаться с боснийским защитником Ренато Гойковичем нынешним летом.

«Загадывать не будем, но в наши планы уход Гойковича из клуба не входит», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Действующий контракт Гойковича с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 1,2 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Гойкович провёл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе одно набранное очко.