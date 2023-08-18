Радимов — о матче «Динамо» — ЦСКА: «Многое будет зависеть от тактики Федотова»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле ЦСКА.

По мнению эксперта, результат этого матча во много будет зависеть от того, какую тактику выберет главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Радимов считает «армейцев» более гибкой командой, чем «Динамо».

«Армейцы» могут играть как в прессинг, так и отдать инициативу, это очень гибкая команда. Личка всегда выбирает одно и то же — прививает команде игру в доминирование», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится завтра, 19 августа. Начало — в 15:00 по московскому времени.