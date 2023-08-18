Баженов: «Дзюба - большой игрок, а вот характер на любителя»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - большой игрок! А вот характер - на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он арендные огни и воды», - приводит слова Баженова издание «Спорт-Экспресс».

Решением КДК РФС Дзюба бил дисквалифицирован условно на два матча за грубое высказывание в адрес журналиста. Также футболиста обязали выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.

В текущем сезоне чемпионата России 34-летний бомбардир сыграл три поединка и забил один гол.