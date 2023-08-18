Хубулов рассказал о сильных сторонах Осинькина

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов поделился мнением о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

Футболист назвал Осинькина фанатом своего дела, который умеет развивать молодых игроков.

«Три главных качества Осинькина? Доскональное изучение соперника, подбор тактики. Качество коммуникации с футболистами, то, как он выстраивает отношения. Это один из топовых тренеров в России», — цитирует Хубулова «Матч ТВ».

В четырёх турах РПЛ «Крылья Советов» набрали восемь очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч самарская команда проведёт сегодня, 18 августа, против «Рубина». Начало — в 19:30 по московскому времени.