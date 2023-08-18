Лидер «Краснодара» Сперцян выбрал себе новый клуб

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил информацию о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

По сведениям журналиста, 23-летний армянский футболист определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Сперцян нацелен на переход в амстердамский «Аякс». Кроме нидерландского топ-клуба, в услугах Эдуарда заинтересованы «Марсель» и «Фейеноорд».

Сперцян является воспитанником академии краснодарского клуба. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах за «быков», записав себе в актив три забитых мяча и две результативные передачи.