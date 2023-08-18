Попов назвал проблемы нынешнего «Зенита»

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов высказался о неудачном старте петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги. По итогам четырех туров «сине-бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.

«У команды сейчас проблемы в игровом плане, в психологическом. Посмотрим, как они выберутся. Все равно «Зенит» - один из главных претендентов на чемпионство», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут против московского «Спартака» на «Открытие Банк Арене». Встреча запланирована на 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.