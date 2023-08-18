Агент Лаксальта: «Диего доволен игрой на позиции опорного полузащитника»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, рассказал о состоянии своего клиента.

По словам агента, уругвайский футболист полностью восстановился от травм и готов играть на непривычной для себя позиции опорного полузащитника, на которой его использует новый главный тренер команды Марцел Личка.

«Диего, наконец, восстановился от полученных травм, и очень доволен игрой на позиции опорного полузащитника. Также он доволен поддержкой и доверием со стороны главного тренера команды Марцела Лички», — приводит слова Красоуски Sport24.

В текущем сезоне Лаксальт провёл за «Динамо» четыре матча, отметившись одной результативной передачей.