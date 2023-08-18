Попов объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

Бывший футболист пермского «Амкара» Алексей Попов высказался относительно шансов московского «Спартак» выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Прошло только четыре тура, еще ничего неизвестно. Но учитывая то, какая у «Спартака» защита, я не думаю, что они станут чемпионами», - передает слова Алексея издание «РБ Спорт».

После четырех проведенных туров спартаковцы с девятью набранными баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля встретится с петербургским «Зенитом». Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа.