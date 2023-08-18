Гаджиев отреагировал на возможное назначение Ромащенко в «Ахмат»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера «Ахмата».

Ранее сообщалось, что грозненский клуб находится в одном шаге от назначения 49-летнего специалиста, который до этого работал помощником экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

Гаджиев назвал Ромащенко квалифицированным тренером, выразив надежду на то, что он сможет добиться успеха в новой команде.

«Никто не знает того, как у него сложится в Грозном. Понятно, что быть в штабе кого-то и работать самостоятельно — это разные вещи. Большой вопрос в том, сможет ли он как-то реализовать в «Ахмате» свои какие-то наработки», — цитирует Гаджиева Betonmobile.

После четырёх туров РПЛ «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Свой следующий матч грозненцы проведут 20 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.