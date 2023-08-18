Алдонин рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - ЦСКА

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин дал комментарий касательно поединка против «Динамо» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Обе команды атакующие, думаю все забьют и голов будет немало. Тот, кто победит в этом матче, по-настоящему включится в гонку за чемпионство. Сейчас наступает момент больших матчей», - передает слова Евгения Metaratings.ru.

Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 19 августа. Начало запланировано в 15:00 по местному времени. Перед матчем ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Динамо» - шестое.