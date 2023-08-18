​Семак назвал игроков, которые не сыграют по «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии битвы двух столиц со «Спартаком» высказался о кадровой ситуации.

«С травмированными ситуация глобально не изменилась: Родригао продолжает восстановление, Андрей Мостовой тоже восстанавливается, динамика хорошая», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Что касается защитника Дмитрия Чистякова, то, по словам Семака, его участие в матче против «Спартака» находится под вопросом.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на «Открытие Арене» футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.