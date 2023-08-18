Бузникин оценил шансы в матче «Спартак» - «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Бузникин высказался относительно предстоящего матча против петербургского «Зенита» в пятом туре Российской премьер-лиги.

«Затрудняюсь ответить, кто победит. Думаю, шансы равны. «Зенит» сейчас не в порядке, и у «Спартака» в обороне тоже не все хорошо. С атакой у двух команд получше», - передает слова Бузникина издание «РБ Спорт».

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 20 августа. Начало – 19:30 по местному времени.

Перед этим поединком «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» находится на седьмой позиции.