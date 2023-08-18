​Уткин дал прогноз на матч «Рубин» - «Крылья Советов»

В пятницу вечером программу пятого тура чемпионата России будет открывать матч между «Рубином» и «Крыльями Советов». Свой прогноз на эту игру дал известный журналист Василий Уткин.

По мнению Уткина, которое он озвучил на видео в своём телеграм-канале, «Крылья Советов» обыграют «Рубин» на выезде.

«Думаю, что «Крылья» справятся. Такой нефарт, как был в игре с «Локомотивом», не должен повторяться долго», - сказал Уткин.

Матч Премьер-лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.