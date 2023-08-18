«Краснодар» - «Локомотив»: Бубнов сделал прогноз на матч

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение насчет предстоящего матча «Краснодар» - «Локомотив» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«2:1. «Краснодар» играет на своем поле. Дома «быкам» не впервой побеждать сильных соперников. У «Локо» гораздо больше проблем с составом. Ротация не сыграет на руку Галактионову», - приводятся слова эксперта на страницах портала Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 19 августа, начало – 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а гости находятся на девятой позиции.