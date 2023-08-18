В «Урале» рассказали о восстановлении Газинского

Пресс-атташе екатеринбургского «Урала» Павел Завьялов рассказал о восстановлении полузащитника команды Юрия Газинского.

«Юрий Газинский продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе на базе клуба в Екатеринбурге», - приводит слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Юрий провел 20 поединков во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и три результативные передачи.

После четырех проведенных туров «Урал» набрал десять баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.