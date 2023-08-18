Радослав Ковач: «Спартак» должен крупно побеждать «Зенит»

Экс-футболист московского «Спартака» Радослав Ковач поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом».

«Спартак» хорошо начал сезон и идет в лидерах, а у «Зенита» есть проблемы. Думаю, «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», - передает слова Радослава Metaratings.ru.

Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Начало – 19:30 по столичному времени.

После четырех туров «Спартак» идет на четвертом месте, а «Зенит» занимает седьмую строчку.