Агент Азмуна отреагировал на слухи о возвращении в «Зенит»

Агент Арманд Дурн, который представляет интересы нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, отреагировал на новость о возможном переходе своего клиента в петербургский «Зенит».

«Я знаю об интересе «Зенита» к Сердару от других людей, но мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно», - рассказал представитель футболиста в беседе с журналистом «РБ Спорта».

Ранее появилась информация, что «сине-бело-голубые» предлагают Азмуну заработную плату в размере трех миллионов евро.

В настоящий момент 28-летний форвард залечивает мышечную травму. Из-за повреждения иранец пропустит стартовые туры чемпионата Германии.