Игрок «Спартака» Игнатов отреагировал на трансфер Захаряна в Испанию

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов дал комментарий касательно трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Молодец, что сказать. Желаю ему удачи. Видимо, это вы очередной раз показывает, что есть возможность уезжать, нет суровых ограничений», - приводит слова футболиста «красно-белых» сайт телеканала «Матч ТВ».

Захарян в ближайшее время прилетит в Испанию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «Реал Сосьедадом». За трансфер 20-летнего воспитанника «Динамо» получит 12 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет.