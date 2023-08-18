«Ахмат» обратился к главному тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву с предложением возглавит команду. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», грозненский клуб предложил 46-летнему специалисту контракт на два года.

Вакансия главного тренера «Ахмата» остаётся вакантной после увольнения Сергея Ташуева. Адиев ранее работал в грозненском клубе ассистентом наставника. Также Магомед возглавлял дубль «Ахмата», когда клуб ещё назывался «Тереком». За эту команду Адиев успел поиграть и в качестве футболиста.

Напомним, в первых четырёх турах Российской премьер-лиги «Ахмат» потерпел три поражения.