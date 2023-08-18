В главных слухах недели вы узнаете, почему Криштиану Роналду избежал ареста в Саудовской Аравии, какое обещание «ПСЖ» дал Килиан Мбаппе, и как «Зенит» обманул Вильмара Барриоса. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду избежал ареста

На прошлой неделе европейские СМИ подхватили новость о том, что Криштиану Роналду могут арестовать. Дело в том, что после гола в одном из матчей португальский топ-нападающий перекрестился. При этом в Саудовской Аравии демонстрация жестов, которые связаны с христианской религией, является преступлением. По слухам, Роналду избежал проблем только из-за своего особого звёздного статуса. При этом Криштиану предупредили, чтобы он сделал выводы на будущее.

Черчесов может вернуться в РПЛ

Станислав Черчесов, который в июле покинул «Ференцварош» в июле после провала команды в квалификации Лиги чемпионов, может вернуться в чемпионат России. В последнее время слухи активно связывают Черчесова с «Ахматом», откуда ушёл Сергей Ташуев, и «Рубином», откуда может уйти Рашид Рахимов. Сам Черчесов слухи опровергает, но было бы странно, если бы он публично говорил о ведении переговоров.

Мбаппе дал последнее обещание «ПСЖ»

«ПСЖ» недавно объявил о восстановлении Килиана Мбаппе в первой команде. Если верить слухам, потепление в отношениях с клубом произошло по инициативе футболиста. Мбаппе якобы пообещал «ПСЖ» не уходить свободным агентом. Есть информация, что Килиан открыт к варианту с продлением контракта до лета 2025 года с договорённостью о возможном трансфере через год за определённую сумму. При этом пролонгация договора в Париже может помешать Мбаппе реализовать мечту перейти в «Реал». Мадридский гранд настроился подписывать француза бесплатно как свободного агента, а ценник в 200 миллионов евро, о котором пишут в СМИ, может заставить «сливочных» отказаться от Килиана.

Невероятные запросы Неймара

После шести сезонов в «ПСЖ» Неймар перебрался в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Хилялем». Журналисты раскрыли невероятные требования, которые звёздный бразилец выдвигал в ходе переговорного процесса. Так, Неймар просил: особняк с 25 комнатами, большим бассейном и тремя саунами; 8 сотрудников; 9 автомобилей; холодильник с соком асаи и гуараной; оплату всех счетов в отелях, ресторанах и путешествиях. И всё это плюсом к щедрому контракту с зарплатой в 100-150 миллионов долларов за сезон (данные разные) и бонусами.

«Зенит» обманул Барриоса

Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Поговаривают, что реальный интерес к колумбийцу проявляет «Ноттингем Форест», причём клуб АПЛ связался насчёт трансфера ещё зимой. Тогда чемпионы России якобы попросили Барриоса остаться до лета, а затем ехать на Туманный Альбион реализовывать мечту. Хавбек весной даже договорился о контракте с «Ноттингем Форест», но когда ФИФА прикрыла возможность приостановки контракта для тех легионеров РПЛ, кто ранее этого не сделал, «Зенит» вдруг взвинтил ценник. Если верить слухам, Барриос теперь чувствует себя обманутым. В питерском клубе проблемы с футболистом, понятное дело, отрицают.

Слухи собирал Александр Тихий.