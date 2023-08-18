Грозненский «Ахмат» может в ближайшее время назначить нового главного тренера команды. На днях с этого поста был уволен Сергей Ташуев.

Согласно данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на место наставника грозненского коллектива претендует бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов. Он уже работал в «Ахмате» в сезоне-2019/2020.

Команда из Грозного одержала одну победу и потерпела три поражения в четырех турах Российской премьер-лиги. В следующем матче «Ахмат» на домашнем стадионе примет «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.