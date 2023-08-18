Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев является одним из претендентов на должность главного тренера грозненского «Ахмата». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство чеченского клуба действительно рассматривает Адиева в качестве одного из потенциальных кандидатов на роль наставника.

Напомним, на днях «Ахмат» отправил в отставку своего уже бывшего тренера Сергея Ташуева. В первых четырёх турах Российской премьер-лиги грозненский клуб потерпел три поражения и одержал всего одну победу. Команда сейчас располагается на двенадцатом месте в турнирной таблице.