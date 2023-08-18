«Рубин» может уволить Рахимова в случае поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может быть отправлен в отставку уже сегодня, 18 августа, в случае поражения казанской команды в матче пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

По информации Sport24, если всё же в предстоящей встрече «Рубин» сумеет набрать очки, судьба Рахимова решится в матче шестого тура против «Динамо». Эта игра состоится 26 августа.

Напомним, Рахимов возглавил «Рубин» в апреле нынешнего года и сумел вывести команду в РПЛ. После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата России казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 18 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.