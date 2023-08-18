«Реал Сосьедад» сделал заявление по Захаряну

Трансфер полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна не будет оформлен сегодня, 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», - приводятся слова представителей клуба на сайте телеканала «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Захаряна обойдется «Реал Сосьедаду» в 12 миллионов евро. С игроком будет подписан долгосрочный трудовой договор.

Арсен является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел три встречи, забил один гол и сделал результативную передачу.