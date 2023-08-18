Тукманов: «Ромащенко будет непросто работать в «Ахмате»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера «Ахмата».

Эксперт усомнился в том, что Ромащенко сможет добиться успехов с грозненским клубом. Тукманов отметил, что вероятный наставник «Ахмата» не имеет большого опыта работы главным тренером.

«В этой ситуации рискуют обе стороны — Ромащенко и «Ахмат». Он не имеет большого опыта работы главным тренером с командами Премьер-лиги. «Ахмат» находится внизу турнирной таблицы. Это будет накладывать на Мирослава излишнюю нервозность», — цитирует Тукманова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Ромащенко работал помощником Станислава Черчесова в сборной России, «Ференцвароше» и польской «Легии».

В четырёх турах РПЛ «Ахмат» набрал три очка и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч грозненцы проведут 20 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.