Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют против «Спартака»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов команды не сможет принять участия в предстоящем матче против столичного «Спартака» в рамках пятого тура Премьер-лиги.

«Родригао продолжает восстановление, Мостовой тоже восстанавливается, у него хорошая динамика. Чистяков под вопросом. Остальные все готовятся», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Центральный матч пятого тура состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Главным рефери матча назначен Сергей Карасёв.