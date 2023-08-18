Ещенко высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об амбициях «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» всегда борется за высокие места. Посмотрим, сможет или нет. В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили третьими. Хотя можно было и за первое попытаться бороться», - передает слова Ещенко издание «Чемпионат».

По итогам четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал девять очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с петербургским «Зенитом» на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена».