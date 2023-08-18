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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

18 Августа 2023 • 11:44 Комментировать (1)

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об амбициях «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» всегда борется за высокие места. Посмотрим, сможет или нет. В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили третьими. Хотя можно было и за первое попытаться бороться», - передает слова Ещенко издание «Чемпионат».

По итогам четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал девять очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с петербургским «Зенитом» на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко
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